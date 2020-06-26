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Две сплошные и на красный: В Туле автохам нарушил ПДД и призвал других повторить
Кадр из видео.

Две сплошные и на красный: В Туле автохам нарушил ПДД и призвал других повторить

Видео своего нарушения водитель опубликовал в Tik-Tok.

Читатели Myslo скинули в наш паблик ВКонтакте видео из Tik-Tok. Дерзкий водитель, не желая стоять на светофоре, объехал стоящие машины по встречке через две сплошные, а затем проскочил перекресток на красный свет. Судя по кадрам, инцидент произошел на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Первомайской.

– Вот так в Туле ездят по дорогам через две сплошные и на красный свет. Учитывая недавнюю ситуацию с Ефремовым, считаю, что оставлять это безнаказанно — преступление, — пишет наш подписчик.

К слову, водитель не только сам грубо нарушил ПДД, но и призвал других поступить так же:

– Тула. Новые более интересные правила. Скидывайте видео, где вас не видно, — обратился к водителям автор ролика.

Читатели Myslo просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого товарища.

 

Если вы стали очевидцем этого инцидента, запомнили госномер автомобиля или у вас есть запись с видеорегистратора, отпишитесь в комментариях к новости или сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефонам 32-45-00 или 32-45-02.

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