Сбор средств для Леона Дойрана завершен: нужную сумму туляки собрали за три дня

– Потрясающе! Только 23 июня мы объявили о начале сбора, а сегодня благодаря такой замечательной поддержке сбор завершен. В первый же день собрали больше половины необходимой суммы. Хочется кричать от счастья и всех обнять! Спасибо!!! В свою очередь мы обещаем держать вас в курсе и рассказывать, какие успехи у наших подопечных. Мы благодарны каждому, кто оказал помощь, поддержку и участвовал в сборе. Спасибо за ваш огромный вклад!