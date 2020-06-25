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Сбор средств для Леона Дойрана завершен: нужную сумму туляки собрали за три дня

Сбор средств для Леона Дойрана завершен: нужную сумму туляки собрали за три дня

У мальчика ДЦП. На лечение необходимо было собрать 77 400 рублей.

Евгений Макалов, президент благотфорительного фонда «Не молчи»:

Евгений Макалов

– Потрясающе! Только 23 июня мы объявили о начале сбора, а сегодня благодаря такой замечательной поддержке сбор завершен. В первый же день собрали больше половины необходимой суммы. Хочется кричать от счастья и всех обнять! Спасибо!!! В свою очередь мы обещаем держать вас в курсе и рассказывать, какие успехи у наших подопечных. Мы благодарны каждому, кто оказал помощь, поддержку и участвовал в сборе. Спасибо за ваш огромный вклад!


Напомним, у Леона Дойрана ДЦП. На лечение необходимо было собрать 77 400 рублей. Леон ещё маленький, и есть много шансов поставить его на ноги. Мария Хрипунова, мама мальчика, планировала попасть с сыном на реабилитацию в физкультурно-оздоровительный центр Logos. Теперь у нее это получится.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:30 +1
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