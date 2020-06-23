За 10 дней тульские госавтоинспекторы «растонировали» 89 машин

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

С 10 по 21 июня за чересчур затемнённые стёкла машин сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области привлекли к административной ответственности 89 водителей.

За сильную тонировку предусмотрен штраф на сумму 500 рублей согласно ст. 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ. Также водителю выдаётся требование о прекращении противоправных действий – на устранение нарушения даётся 10 суток. Если по истечении этого срока водителя остановят повторно, ему грозит ещё один штраф либо до 15 суток ареста.

Цель таких рейдов – обеспечение безопасности водителей и других участников дорожного движения. В темное время суток тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость – это может стать причиной ДТП. Тульская Госавтоинспекция напоминает: находясь за рулём, вы несёте ответственность не только за себя, но и за жизни и здоровье окружающих.