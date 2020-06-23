Алексей Дюмин: «Залогом развития России президент называет прямую поддержку людей»

Глава государства поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности близких, а также сообщил о новых мерах поддержки граждан и экономики.

Комментируя обращение Владимира Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что президент четко обозначил вектор мирового развития:

– Теперь ведущие страны в меньшей степени делают ставку на глобализацию, выбирая самостоятельность – в экономике, промышленности, технологиях. Сегодня полагаться можно только на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны. И залогом развития России Владимир Владимирович Путин называет прямую поддержку людей».

Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке граждан, медиков, соцработников.

– Наша задача – обеспечить неукоснительное выполнение поручений Президента и качественное администрирование этих выплат. Мы также продлеваем на два месяца действие ранее установленных региональных доплат врачам, а это не менее 300 млн рублей из регионального бюджета. Это выражение нашей признательности медработникам за их самоотверженный труд, – подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Дюмина, введение прогрессивной шкалы налогообложения с направлением вырученных средств на сложные операции и лечение – важный социальный шаг для регионов.

– Иногда без федеральной поддержки мы просто не можем предоставить полноценное лечение нашим жителям с тяжёлыми редкими заболеваниями. Предложение Президента даст серьезное подспорье для помощи людям, – сказал глава Тульской области.

Расширение мер поддержки граждан на приобретение жилья должно увеличить объемы и темпы строительства в регионе.

– И, конечно, взвешенное, непрерывное, но осторожное выведение экономики из режима ограничений – также наша задача на ближайший краткосрочный период, – подытожил Алексей Дюмин.