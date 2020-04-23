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На что живут и чем владеют депутаты Тульской облдумы VII созыва

На что живут и чем владеют депутаты Тульской облдумы VII созыва

Согласно декларациям о доходах за 2019 год, самыми богатыми оказались Егор Атанов и Илья Курилов. А самым крупным латифундистом был и остался Михаил Иванцов.

На сайте Тульской областной Думы опубликованы официальные декларации о доходах депутатов и членов их семей. Напомним, что нынешний состав регионального заксобрания туляки выбрали в сентябре 2019 года.

 

Топ-5 самых богатых

81,16 млн рублей – таков годовой доход депутата Егора Атанова. В 2019 году депутат стал богаче: в 2018 году Атанов заработал 54,46 млн руб. У него не было и нет автомобиля, есть пять земельных участков, из которых два – под многоэтажную застройку. В собственности у депутата жилой дом, две квартиры, машино-место, нежилое и торговое здания. Супруга Егора Атанова заработала в прошлом году 587 тыс. руб., что на 20 тысяч меньше, чем в 2018-м. У нее в собственности квартира, участок и гараж.

 

64,928 млн руб. задекларировал Илья Курилов. У него 4 участка земли в собственности и квартира. У супруги доход 3 млн руб., в собственности два участка, три квартиры и дом.

 

63,755 млн руб. задекларировал Александр Ковалев. У него в собственности две квартиры. У супруги с доходом в 123 тыс. руб. тоже есть квартира, а также земельный участок и садовый домик.

 

31,722 млн руб. – доход Ильи Степанова. У его супруги 4,23 млн руб. Депутат владеет тремя участками земли, домом и квартирой. У супруги тоже есть надел земли. Илья Степанов владеет «Мерседесом», его жена – легковым Range Rover.

 

31,497 млн руб. (вместо 122,45 млн в 2018-м) задекларировал Николай Попов. Доходы его супруги выросли на порядок – с 1,42 млн руб. до 10,28 млн руб. Семья владеет мотовездеходом, снегоходом и машиной «Лексус». Недвижимости в декларации нет.

 

Топ-9 просто богатых

10,615 млн руб. – доход депутата Николая Воробьева остался на прежнем уровне. Зато почти в два раза вырос у его супруги – с 4 млн руб в 2018 году до 7,27 млн руб. в 2019-м. У Воробьевых три участка, два жилых дома, две квартиры, сарай и три нежилых помещения. Легковой ГАЗ-21 (1960 г. вып.) записан на Николая Воробьева, а «Мерседес-Бенц» – на его супругу.

 

7,247 млн руб. – доходы депутата Михаила Иванцова выросли довольно значительно (с 2,38 млн руб.). Иванцов – самый крупный латифундист в облдуме – у него в собственности 144 земельных участка (годом ранее было 122). В декларации появились еще три квартиры – помимо жилого дома. У супруги доход упал – до 436 тыс. руб. против 1,4 млн руб. в 2018 году. Она владеет двумя участками и двумя жилыми домами. Машины в семье Иванцовых по-прежнему нет.

 

6,47 млн руб. – доход Андрея Мазова. Супруга в декларации не значится, есть только двое несовершеннолетних детей. У депутата в собственности доля в квартире и машина «Киа Рио».

 

5,86 млн руб. – доход Сергея Харитонова. Как и прежде, он владеет «Тойотой Лэнд Крузер», моторной лодкой, квартирой, участком земли и жилым домом.

 

5,79 млн руб. – доход депутата Дмитрия Коженкина. У него в собственности три квартиры и автомобиль «Ленд Ровер». У супруги нет доходов, в собственности – дачный участок и квартира.

 

5,36 млн руб. получила в 2018 году Елена Гребнева. У нее в собственности три квартиры и машина «Ниссан Кашкай».

 

5,1 млн руб задекларировал депутат Александр Балберов. Его доход упал почти на 400 тыс. руб. Доходы супруги тоже сократились – 776 тыс. руб. вместо 904 тыс. руб. в 2018-м. У депутата появилась новая машина – «Тойота» вместо «Мицубиси». Недвижимость всё та же: три квартиры, участок с домиком, жилой дом. У супруги – два гаража, участок под автостоянку и квартира.

 

4,18 млн руб. задекларировал Михаил Грязев, это почти на треть меньше, чем годом ранее – 6,38 млн руб. У депутата к трем квартирам и земельному участку в собственности добавились еще один участок и гараж. Супруга депутата заработала на уровне 2018 года – 899 тыс. руб. У нее в собственности земельный участок и дом.

 

4,11 млн руб. – доход Александра Рема (плюс полмиллиона к доходам 2018 года). Он владеет квартирой и БМВ. Доход супруги вырос на порядок – с полмиллиона до 4,4 млн руб. У нее в собственности «Тойота Рав 4» и квартира. Из декларации исчезли дом, участок и доля в квартире.

 

Середнячки

3,598 млн руб. – доход Юрия Цкипури. У него ничего в собственности нет. У супруги участок, дом и машина «Мицубиси». Доход супруги депутата – 1,66 млн руб.

3,343 млн руб. – почти на миллион вырос доход Екатерины Толстой. Она по-прежнему владеет участком и домом, ездит на «Шкоде Октавия». Ее супруг тоже разбогател на миллион – с 5,4 млн руб. до 6,445 млн руб. У него в собственности моторная лодка, два участка земли и две квартиры.

3,25 млн руб. – доход Марины Левиной, у ее супруга – 20 тыс. руб. Супруг депутата владеет гаражом, квартирой и двумя легковыми авто «Киа Соул» и «Шевроле Авео».

3,2 млн руб. –годовой доход старожила облдумы Галины Алешиной, почти на миллион больше, чем в прошлом. У нее в собственности по-прежнему легковой КИА-стортейдж, гараж, участок и две квартиры.

3,15 млн руб. – годовой доход новичка Дмитрия Афоничева. Его супруга получила в прошлом году всего 157 тыс. руб. У Афоничевых в собственности квартира, гараж, земельный участок и автомобиль «Ауди».

2,96 млн руб. – доход Марины Бельковой. Она владеет машиной «Мерседес-Бенц», гаражом, тремя земельными участками, жилым домом, шестью квартирами и тремя нежилыми помещениями.

2,96 млн руб. – доход Владимира Коптельцева. Он владеет квартирой и БМВ. У супруги доход 185 тыс. руб., в собственности два земельных участка и доли в трех жилых домах.

2,63 млн руб. задекларировал Юрий Моисеев (для сравнения: в прошлом периоде было 440 тыс. руб.). Он по-прежнему владеет квартирой и прицепом, а вот машина «Ленд Ровер» из декларации пропала. Супруга Моисеева задекларировала 6,2 млн руб, что почти в два раза больше прежнего (3,5 млн руб). У нее в собственности 11 земельных участков, три нежилых помещения и один торговый центр.

2,28 млн руб. задекларировал Юрий Кондрашов, это на 300 тыс. руб. меньше предыдущего периода. Депутат по-прежнему владеет двумя земельными участками, домом и двумя квартирами, моторной лодкой, легковым «Мерседесом» и грузовым «Фольксвагеном». У супруги с доходом в 140 тыс. руб. два земельных участка, дом и квартира.

2,27 млн руб. задекларировал Денис Бычков. Его доход вырос значительно (с 659 тыс. руб. в 2018 году). Доход его супруги фактически не изменился – 1,69 млн руб. У депутата в собственности три земельных участка и квартира, у его супруги «Тойота», две квартиры и машино-место.

 

Разные

1,71 млн руб. задекларировал Алексей Альховик. По сравнению с 2018 годом он обеднел на порядок (18,45 млн руб – доход в 2018 г.). Собственность его не изменилась – легковая КИА, три земельных участка, административное здание и жилой дом. Зато значительно улучшила материальное положение семьи супруга Альховика. Ее доход составил 26,27 млн руб (для сравнения: в 2018 году было 21,15 млн руб). Она является обладательницей 10 земельных участков и 20 объектов недвижимости, в основном торговых центров и рынков (в 2018-м было 8 и 17 соответственно). Передвигается супруга депутата на «Ленд Ровере».

1,67 млн руб. – доход Михаила Демина. У его супруги 752 тыс. руб. Демины владеют земельным участком, гаражом, квартирой и жилым домом.

1,66 млн руб. заработал Сергей Белов (для сравнения: в 2018 году его доходы составляли 2,05 млн руб.).  У супруги 273 тыс. руб. У депутата три земельных участка, два жилых дома и машина «Матис» в собственности. У его супруги – «Рено Сандера», земельный участок и две квартиры.

1,47 млн руб. задекларировала Светлана Белоус. У нее в собственности машина «Шкода Октавиа» и квартира.

1,08 млн руб. – доход депутата Виктории Ермаковой. В собственности – треть квартиры.

1,08 млн руб. – доход депутата Ильи Киндеева. В собственности депутата машина БМВ и половина кувартиры. У супруги доход 1,55 млн руб., автомобиль «Опель Корса» и квартира в ипотеке.

1,07 млн руб. задекларировал Сергей Гребенщиков. У депутата есть квартира и больше никакого движимого или недвижимого имущества.

1,05 млн руб. – доход депутата Александра Савенкова. У него с супругой в собственности квартира и «Фольксваген Поло».

1,02 млн руб имел в 2019 году Сергей Судницын. У него в собственности «Тойота Хайлендер», квартира и участок земли. Доход супруги – 667 тыс. руб.

363 тыс. руб. (и это не опечатка) – доход Александра Ермакова. Напомним, что в декларации за 2018 год у него было 12,7 млн руб. У его супруги доход стабильный – 243 тыс. руб. В собственности у семьи нет ни машин, ни квартир, ни земли.

 

 

 

 

 

 

 


 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:04 +1
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