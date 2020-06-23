В центре Тулы 24 июня ограничат продажу алкоголя

Из-за проведения военного парада спиртное нельзя будет купить в радиусе километра от площади Ленина.

В среду, 24 июня, с 10.00 до 12.00 на главной площади Тулы состоится военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством, во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения парада. Спиртные напитки, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести до 15.00.