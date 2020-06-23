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Как тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ
Фото из архива Myslo.

Как тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ

Об этом рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

В 2019/2020 учебном году обучение завершили 12920 девятиклассников и 5857 одиннадцатиклассников. Учителя выставили им отметки в аттестат по результатам промежуточной аттестации. 971 одиннадцатиклассник получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля (основной период) и с 3 по 8 августа (дополнительный). Экзамен планируют сдавать более 5,9 тыс. ребят.

От участия в ЕГЭ отказались менее
8% выпускников.

В Тульской области откроют 46 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), это 553 экзаменационные аудитории. Все ППЭ оснащены металлодетекторами, средствами видеонаблюдения для организации онлайн-трансляции.

Согласно требованиям Роспотребнадзора в школы закупят оборудование для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты.

До 26 июня пройдет проверка всех ППЭ на готовность к проведению экзаменов. В состав проверочных комиссий войдут представители Роспотребнадзора. 29 июня пройдет пробный экзамен без участия выпускников для окончательной отработки действий всех специалистов.

Алевтина Шевелева рассказала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Документ направлен муниципалитетам.

Исполнение рекомендаций проверят при приемке образовательных организаций к новому учебному году, которая должна завершиться до 15 августа.

Идет ремонт кровель, пищеблоков, спортивных залов, коммуникаций и фасадов зданий образовательных учреждений. Общий объем средств на эти работы — почти 820 млн рублей. В рамках нацпроекта «Образование» реализуется 6 региональных проектов по модернизации 137 образовательных организаций.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:54 +1
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