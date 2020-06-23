новости
новости
Регистрация
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека

В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека

Один водитель находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 23 июня примерно на 183 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Маслово) произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и Chevrolet Tahoe.

По предварительной информации, внедорожник следовал в направлении Москвы и внезапно на него со встречной полосы вылетел Mercedes, который занесло на дороге.

На момент приезда на место происшествия спецслужб, водитель и пассажирка Mercedes были заблокированы в салоне.

По имеющейся на данный момент информации, водитель «Мерседеса» — 50-летняя женщина — госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пассажирка этого авто — 17-летняя девушка — получила менее серьезные травмы.

52-летний водитель Chevrolet от госпитализации отказался.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 1
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 2
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 3
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 4
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 5
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 6
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 7
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 8
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 9
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 10
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 11
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 12
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 13
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 14
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 15
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 16
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 17
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 18
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 19
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 20
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 21
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 22
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 23
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 24
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 25
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 26
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 27
В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека, Фото: 28
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +5
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Открыл огонь по охотникам и полиции: Веневского стрелка обвиняют по четырем статьям
Открыл огонь по охотникам и полиции: Веневского стрелка обвиняют по четырем статьям
Как тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ
Как тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.