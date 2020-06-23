В серьезном ДТП на М-2 в Туле пострадали три человека

Один водитель находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 23 июня примерно на 183 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Маслово) произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и Chevrolet Tahoe.

По предварительной информации, внедорожник следовал в направлении Москвы и внезапно на него со встречной полосы вылетел Mercedes, который занесло на дороге.

На момент приезда на место происшествия спецслужб, водитель и пассажирка Mercedes были заблокированы в салоне.

По имеющейся на данный момент информации, водитель «Мерседеса» — 50-летняя женщина — госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пассажирка этого авто — 17-летняя девушка — получила менее серьезные травмы.

52-летний водитель Chevrolet от госпитализации отказался.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.