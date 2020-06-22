Ольга Слюсарева: «Этот день важен для каждого из нас»

Фото пресс-службы Тульской городской думы.

В День памяти и скорби в городе-герое Туле проходят торжественные мероприятия.

22 июня в сквере «Косогорцам, павшим в боях за Родину» в поселке Косая Гора прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» ГУ по Привокзальному терокругу Андрей Кузьмин, председатель косогорского отделения общественной организации «Союз десантников» Сергей Грошев. Они почтили память погибших земляков минутой молчания.

– Сегодня во всех уголках страны вспоминают события Великой Отечественной войны, несут цветы к памятникам погибшим воинам, вспоминают и чествуют тех, кто подарил нам мир. Ровно 79 лет назад в каждую семью вошли горе, боль и страдание. Нет ни одной семьи, ни одного дома, в котором бы ни хранили воспоминания о погибших родных и близких. Для каждого из нас этот день важен. Это наша история. Мы должны окружить заботой и вниманием ветеранов, которые защитили Родину от фашистов. Наши дети, внуки, правнуки должны знать историю своей страны. Все попытки переписать, исказить ее недопустимы, – отметила Ольга Слюсарева. Также в этот день глава Тулы Ольга Слюсарева побывала у участника Великой Отечественной войны Михаила Александровича Кретова, проживающего в поселке Косая Гора.

Ольга Анатольевна вручила фронтовику цветы и медаль Тульской городской Думы «За заслуги в развитии промышленного производства». После войны Михаил Александрович 46 лет проработал в Тульском строительном управлении «Центрдомнаремонт». Начинал трудовой путь простым монтажником, затем стал бригадиром.

Мэр поблагодарила Михаила Александровича за многолетний добросовестный труд, а также за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за мир и возможность жить и созидать. Ольга Анатольевна пожелала ветерану здоровья и бодрости духа.

- Истории наших ветеранов о войне трогают душу, позволяют понять, с какими тяготами столкнулись эти героические люди. Настоящие победители — они своим примером учат нас не сдаваться, действовать сплоченно и не отступать от намеченных целей, — подчеркнула Ольга Слюсарева.

Навестить ветерана пришли управляющий директор ПАО «Тулачермет» Сергей Дьяков, начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» ГУ по Привокзальному терокругу Андрей Кузьмин. Они вручили Михаилу Александровичу подарки.

В ходе встречи ветеран рассказал о своем боевом пути. Михаил Александрович попал на фронт в апреле 1943 года. Под Белгородом семнадцатилетний юноша прошел курс молодого бойца и был направлен служить в пятый отдельный стрелковый полк минометчиком. Воевал на южном направлении Курской дуги. Встретил Победу в Берлине, где также принимал участие в параде союзных войск в сентябре 1945 года. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За взятие Берлина», Орденом Отечественной войны II степени.

Михаил Александрович, в свою очередь, поблагодарил всех за внимание и заботу.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев в полдень посетили мемориальный комплекс в сквере на проспекте Ленина и возложили цветы к монументу «Тулякам — Героям Советского Союза».

После возложения ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени руководители Тулы присоединились к общероссийской акции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Именно в это время 79 лет назад по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.