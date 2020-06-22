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Латвийское военное знамя, немецкая форма и фото солдат: что хранит музей Великой Отечественной войны в Тульской области

Латвийское военное знамя, немецкая форма и фото солдат: что хранит музей Великой Отечественной войны в Тульской области

Рассказываем об уникальных находках, которые обнаружили поисковики в местах массового захоронения солдат.

Мало кто знает, что в ДК пгт Славный Арсеньевского района есть уникальный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Все экспонаты — находки, обнаруженные поисковиками в лесу недалеко от деревни Поляны. Военно-исторический поисковый клуб «Славный» и поисковый отряд «Штурм» ведут там раскопки еще с прошлого года.

22 июня, в День памяти и скорби, тульских журналистов познакомили с историей музея. Дата выбрана не случайно — в этот день в далеком 1941 году началась Великая Отечественная война.

Глава администрации МО Славный Юрий Старухин рассказал, что музей находится в ДК, который капитально отремонтировали по поручению губернатора Алексея Дюмина.

С просьбой выделить помещение для музея в администрацию обратились поисковики. 

— Мы открыли музей накануне 9 Мая. Здесь собраны уникальные вещи, которых нет во многих музеях России, — отметил Юрий Георгиевич. По его словам, в дальнейшем планируется устраивать экскурсии не только для школьников, но и для всех желающих.

Об экспонатах представителям СМИ рассказал Иван Сопов, один из основателей музея.

— Всё, что вы видите, найдено в 2020 году. Экспонаты до сих пор поступают, — отметил Иван.

Мы расскажем о самых интересных находках.

 

Так, в музее хранится амуниция немецких войск, солдат РККА, народной милиции.

— Экспонаты все уникальные. Даже взять любую шинель. Ей 80 лет, а она в таком хорошем состоянии. Немецкая – шинель тирольских стрелков. Их было всего 1500 человек. В 1942 году с Крыма их «сняли» для устранения партизанских отрядов в наших краях. Все немцы тут и сгинули. В конце лета к нам приедет делегация из Германии. У них нет такого экспоната. Думаю, что они всеми способами захотят выменять себе эту шинель! Мы продавать и передавать, конечно, ничего не будем.


Немецкая форма на фото справа.
На бляхе выбита свастика.
 

На стендах расположены личные вещи солдат, которые удалось найти поисковикам в захоронениях. Это письма, фотографии, документы, посуда. Некоторые из них в отличном состоянии!

Это документация 1942−1943 годов — сводка информбюро. По ней можно отследить, за счет чего наши люди жили в военное время.

— Мы нашли их неделю назад. Только начали изучать эти документы. Нам помогает военно-историческое общество России, — говорит Иван. — Нашли 10 томов. Пока три отдали на изучение.

Конечно, в музее много оружия (винтовки, пулеметы), патронов и гильз. Кое-что сохранилось в хорошем состоянии.

 

Изюминка музея — уникальное Латвийское военное знамя (при каких условиях его обнаружили Myslo писал здесь). Об этой редкой находке рассказал Юрий Николаевич Савинов, член Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

— Знамена такого образца вручались в 1940 году представителям горкомов и обкомов Латвийской ССР. Как оно попало в Арсеньевский район, можно только догадываться. Одна из наиболее правдоподобных версий, как нам кажется, заключается в следующем. Скорее всего, после прорыва немцев кто-то из партийных работников спас это знамя и выносил лесами через Оршу на Могилев. Там он столкнулся с отступающими нашими частями и передал знамя в окружение политрука Астахова.

Впоследствии он пропал без вести. Но рядом со знаменем удалось найти документы — паспорт Ивана Михайловича Астахова и записную книжку.

— Как можно предположить, расшифровывая записи, политрук выходил на территорию Арсеньевского района через Белев вместе с частями 173-й стрелковой дивизии. В книжке есть записи об этих бойцах, указаны номера полков. Скорее всего Астахов отвечал за комсомольскую работу, — говорит Юрий Николаевич.

Сейчас специалисты досконально изучат все найденные документы. Наверняка они обнаружат не менее интересные факты о погибших бойцах.

 

Пока из-за эпидобстановки музей закрыт. Но как только станет возможно, туда обязательно пригласят посетителей, чтобы каждый смог прикоснуться к истории.

Галерея
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Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 2
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 3
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 4
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 5
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 6
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Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 8
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 9
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Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 16
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Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 25
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 26
Музей Великой Отечественной войны в Славном, Фото: 27
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:47 +3
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