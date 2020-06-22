Акробатика и танцы: на Казанской набережной в Туле замечен Человек-паук

Парень в костюме супергероя исполняет акробатические трюки и называет себя «вашим дружелюбным соседом по Туле».

Открытию общественных пространств для прогулок после двухмесячного карантина обрадовались не только туляки – на Казанской набережной, например, после снятия ограничений появился Человек-паук.

Супергерой опубликовал на своей странице в Instagram несколько видеороликов, на которых он исполняет акробатические трюки – например, обратное сальто.

Тульский Человек-паук, судя по всему, не против новых знакомств – в описании аккаунта он представляется как «ваш дружелюбный сосед по Туле», а своими «супергеройскими способностями» называет акробатику и танцы, поздравления и шоу.