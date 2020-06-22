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Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс»

Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс»

В Туле продолжается строительство областного перинатального центра. Возведение корпусов подошло к завершающей стадии и начались внутренние работы и остекление.

Будущий Тульский областной перинатальный центр  – объект социально значимый, а значит и к качеству работ при его строительстве подходят особо ответственно. 

Контроль на его стройплощадке начинается с проходных. Тут как на заводе: если нет документа, разрешающего вход, через турникет не пройти. И не важно, простой ты каменщик или руководитель стройплощадки, все равны, поскольку только соблюдение всех правил и технологий может в итоге обеспечить качество и безопасность работ. 

Работы начались здесь во втором квартале 2019 года и на данный момент возведение корпусов практически завершилось. Начались внутренние работы: монтаж перегородок, электропроводки и других коммуникаций, а также установка дверей и остекление. Последнее уже тоже в финальной стадии. На данный момент установлено порядка 80% оконных блоков. Работы ведет компания «Симплекс». Компания выиграла тендер и с середины мая приступила к монтажу.

Остекление шестиэтажного перинатального центра – задача нелегкая. Нужно не просто установить качественные окна, которые сохранят тепло в помещениях, но и поставить их четко в одну линию как по высоте, так и ширине. Это необходимо для того, чтобы вертикаль и горизонталь после облицовки линии фасада керамогранитом были идеально ровными. 

Блок работ, которые выполняет компания «Симплекс»  большой. Это не только установка оконных блоков, но и панорамное остекление лестничных пролетов, а также монтаж окон на путях эвакуации. В каждом пункте применяются современные технологии, которые найдешь далеко не у каждой компании, работающей на рынке пластиковых окон.

Для сохранения тепла в зимний период компания компания «Симплекс» предложила отдать предпочтение окнам, в стеклопакет которого закачен аргон – инертный газ с низкой теплопроводностью, позволяющий существенно сократить потери тепла. Инициативу застройщик одобрил.

Для родильных залов, реанимации применяется и вовсе достаточно редкая технология – оконные блоки со встроенными внутрь них жалюзи. Такие жалюзи удобны в эксплуатации, они защищены от пыли, а значит и не нуждаются в дополнительной обработке. 

Панорамное остекление здания будет выполнено алюминиевыми панорамными окнами. Они такие же прозрачные, как и обычные, но прочнее в несколько раз. 

Оконные блоки на путях эвакуации должны соответствовать  высоким противопожарным требованиям – выдерживать до часа открытого горения и не плавиться. В компании «Симплекс» уточнили, что сейчас эти окна находятся в стадии изготовления. 

Основа качества окон от компании «Симплекс» – немецкие технологии, воплощенные в ПВХ профиле REHAU. Окна и пластиковые двери REHAU экологичные, долговечные и энергоэффективные. Производитель использует специальную технологию. Она подразумевает использование кальциево-цинковых соединений вместо токсичных. Благодаря этому пластиковые окна и двери не выделяют вредные веществ в процессе производства и эксплуатации. Окна выдерживают долгий срок эксплуатации и имеют хорошую тепло- и шумоизоляцию. 

«Симплекс» напрямую сотрудничает с немецкими производителями и предоставляет возможность изготовить на заводе оконные конструкции по индивидуальным размерам, любых дизайнерских решений и цветовой палитры. 

Компания работает в Туле не первый год и пользуется уважением у застройщиков. Фирма остекляла лоджии жилого комплекса у Павшинского моста, в ЖК «Свобода» устанавливала внутренние двери, в ближайшее время начнется монтаж дверей ПВХ в ЖК «Суворовский». 

Если вы думаете, где заказать  качественные пластиковые окна в Туле, обращайтесь в компанию «Симплекс». Приходите в офис, звоните или закажите бесплатный расчет примерной стоимости на сайте симплекс.com. Заполните простую анкету и узнайте, во сколько вам обойдутся качественные окна.

Тула, ул. Пирогова, 30/1, оф. 103.

Тел.: (4872) 285-285, 8-902-751-12-55.

симплекс.com

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Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 1
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 2
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 3
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 4
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 5
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 6
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 7
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 8
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 9
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 10
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 11
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 12
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 13
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 14
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 15
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 16
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 17
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 18
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 19
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 20
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 21
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 22
Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс», Фото: 23
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:20 0
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