Каким будет перинатальный центр Тулы: современное остекление от компании «Симплекс»

В Туле продолжается строительство областного перинатального центра. Возведение корпусов подошло к завершающей стадии и начались внутренние работы и остекление.

Будущий Тульский областной перинатальный центр – объект социально значимый, а значит и к качеству работ при его строительстве подходят особо ответственно.

Контроль на его стройплощадке начинается с проходных. Тут как на заводе: если нет документа, разрешающего вход, через турникет не пройти. И не важно, простой ты каменщик или руководитель стройплощадки, все равны, поскольку только соблюдение всех правил и технологий может в итоге обеспечить качество и безопасность работ.

Работы начались здесь во втором квартале 2019 года и на данный момент возведение корпусов практически завершилось. Начались внутренние работы: монтаж перегородок, электропроводки и других коммуникаций, а также установка дверей и остекление. Последнее уже тоже в финальной стадии. На данный момент установлено порядка 80% оконных блоков. Работы ведет компания «Симплекс». Компания выиграла тендер и с середины мая приступила к монтажу.

Остекление шестиэтажного перинатального центра – задача нелегкая. Нужно не просто установить качественные окна, которые сохранят тепло в помещениях, но и поставить их четко в одну линию как по высоте, так и ширине. Это необходимо для того, чтобы вертикаль и горизонталь после облицовки линии фасада керамогранитом были идеально ровными.

Блок работ, которые выполняет компания «Симплекс» большой. Это не только установка оконных блоков, но и панорамное остекление лестничных пролетов, а также монтаж окон на путях эвакуации. В каждом пункте применяются современные технологии, которые найдешь далеко не у каждой компании, работающей на рынке пластиковых окон.

Для сохранения тепла в зимний период компания компания «Симплекс» предложила отдать предпочтение окнам, в стеклопакет которого закачен аргон – инертный газ с низкой теплопроводностью, позволяющий существенно сократить потери тепла. Инициативу застройщик одобрил.

Для родильных залов, реанимации применяется и вовсе достаточно редкая технология – оконные блоки со встроенными внутрь них жалюзи. Такие жалюзи удобны в эксплуатации, они защищены от пыли, а значит и не нуждаются в дополнительной обработке.

Панорамное остекление здания будет выполнено алюминиевыми панорамными окнами. Они такие же прозрачные, как и обычные, но прочнее в несколько раз.

Оконные блоки на путях эвакуации должны соответствовать высоким противопожарным требованиям – выдерживать до часа открытого горения и не плавиться. В компании «Симплекс» уточнили, что сейчас эти окна находятся в стадии изготовления.

Основа качества окон от компании «Симплекс» – немецкие технологии, воплощенные в ПВХ профиле REHAU. Окна и пластиковые двери REHAU экологичные, долговечные и энергоэффективные. Производитель использует специальную технологию. Она подразумевает использование кальциево-цинковых соединений вместо токсичных. Благодаря этому пластиковые окна и двери не выделяют вредные веществ в процессе производства и эксплуатации. Окна выдерживают долгий срок эксплуатации и имеют хорошую тепло- и шумоизоляцию.

«Симплекс» напрямую сотрудничает с немецкими производителями и предоставляет возможность изготовить на заводе оконные конструкции по индивидуальным размерам, любых дизайнерских решений и цветовой палитры.

Компания работает в Туле не первый год и пользуется уважением у застройщиков. Фирма остекляла лоджии жилого комплекса у Павшинского моста, в ЖК «Свобода» устанавливала внутренние двери, в ближайшее время начнется монтаж дверей ПВХ в ЖК «Суворовский».

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