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В Дубне мужчина убил мать, ошпарив ее кипятком
Фото из архива Myslo.

В Дубне мужчина убил мать, ошпарив ее кипятком

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

В Тульской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в поселке Дубна.

Судом и следствием установлено, что 4 октября 2019 года в вечернее время 58-летний мужчина в ходе ссоры с матерью вылил на нее кипяток из чайника. В тот же день 88-летняя потерпевшая с телесными повреждениями была госпитализирована в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», где 6 ноября 2019 года скончалась от полученных термических ожогов.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:54 +2
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Тульская областьДубна

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