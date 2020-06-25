В Дубне мужчина убил мать, ошпарив ее кипятком

Фото из архива Myslo.

В Тульской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в поселке Дубна.

Судом и следствием установлено, что 4 октября 2019 года в вечернее время 58-летний мужчина в ходе ссоры с матерью вылил на нее кипяток из чайника. В тот же день 88-летняя потерпевшая с телесными повреждениями была госпитализирована в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», где 6 ноября 2019 года скончалась от полученных термических ожогов.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.