Музей оружия приглашает на праздничные мероприятия в честь парада Победы в онлайн-формате

Фотография из сообщества музея в «ВКонтакте»

В программе — демонстрация видеотрансляций Парадов Победы на Красной площади в городе-герое Москве, в городе-герое Туле и, конечно, исторического Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Только в этот день в онлайн-формате — все об оружии Победы и его великих конструкторах в ходе виртуальной костюмированной экскурсии «Оружие Победы» и тематических мини-лекций «Конструкторы оружия Победы».

Впервые на сайте музея оружия в рамках Международного проекта «Территория Победы» можно будет увидеть эксклюзивные документы, представленные информационным агентством «Армия России» и Музеем Победы. Мультимедийные выставки «Парад Победителей» и «Фронтовой портрет. Судьба солдата» — это проникновенный рассказ о тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны.

Историю легендарного оружия Великой Отечественной войны можно узнать, посетив интерактивный виртуальный музей «Оружие героев».

Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 — здание-шлем музея оружия озарится красочными огнями художественной подсветки.