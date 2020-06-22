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Музей оружия приглашает на праздничные мероприятия в честь парада Победы в онлайн-формате
Фотография из сообщества музея в «ВКонтакте»

Музей оружия приглашает на праздничные мероприятия в честь парада Победы в онлайн-формате

24 июня Тульский музей оружия проведёт ряд онлайн-мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе — демонстрация видеотрансляций Парадов Победы на Красной площади в городе-герое Москве, в городе-герое Туле и, конечно, исторического Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
 
Только в этот день в онлайн-формате — все об оружии Победы и его великих конструкторах в ходе виртуальной костюмированной экскурсии «Оружие Победы» и тематических мини-лекций «Конструкторы оружия Победы».
 
Впервые на сайте музея оружия в рамках Международного проекта «Территория Победы» можно будет увидеть эксклюзивные документы, представленные информационным агентством «Армия России» и Музеем Победы. Мультимедийные выставки «Парад Победителей» и «Фронтовой портрет. Судьба солдата» — это проникновенный рассказ о тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны.
 

Историю легендарного оружия Великой Отечественной войны можно узнать, посетив интерактивный виртуальный музей «Оружие героев».
 
Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 — здание-шлем музея оружия озарится красочными огнями художественной подсветки.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:42 0
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