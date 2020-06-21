В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы

21 июня в Туле состоялась генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в 10.00.

В параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. Планируется, что механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны — танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Кроме того, над площадью пролетят четыре вертолета — Ми-8 и Ми-24.