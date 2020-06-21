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В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы

В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы

Механизированную колонну возглавила техника времен Великой Отечественной войны.

21 июня в Туле состоялась генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в 10.00.
 
В параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. Планируется, что механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны — танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».
 
В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Кроме того, над площадью пролетят четыре вертолета — Ми-8 и Ми-24.
 
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции Указом Президента РФ он перенесен с 9 мая на 24 июня.
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В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 1
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 2
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 3
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 4
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 5
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 6
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 7
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 8
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 9
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 10
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 11
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 12
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 13
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 14
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 15
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 16
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 17
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 18
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 19
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 20
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 21
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 22
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 23
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 24
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 25
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 26
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 27
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 28
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 29
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 30
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 31
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 32
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 33
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 34
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 35
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 36
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 37
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 38
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 39
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 40
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 41
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 42
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 43
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 44
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 45
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 46
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 47
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 48
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 49
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 50
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 51
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 52
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 53
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 54
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 55
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 56
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 57
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 58
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 59
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 60
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 61
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 62
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 63
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 64
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 65
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 66
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 67
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 68
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 69
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 70
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 71
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 72
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 73
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 74
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 75
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 76
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 77
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 78
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 79
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 80
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 81
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 82
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 83
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 84
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 85
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 86
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 87
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 88
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 89
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 90
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 91
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 92
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 93
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 94
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 95
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 96
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 97
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 98
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 99
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 100
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 101
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 102
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 103
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 104
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 105
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 106
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 107
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы, Фото: 108
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
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