В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы
Механизированную колонну возглавила техника времен Великой Отечественной войны.
21 июня в Туле состоялась генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в 10.00.
В параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. Планируется, что механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны — танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».
В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Кроме того, над площадью пролетят четыре вертолета — Ми-8 и Ми-24.
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции Указом
Президента РФ он перенесен с 9 мая на 24 июня.
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