МЧС предупреждает туляков о сильном дожде и грозе

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Также на территории области возможны порывы ветра до 17 м/с.

В ближайшее время, с сохранением до конца суток в Тульской области местами ожидаются сильный кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе может составлять порывами до 12−17 м/с.

Об этом со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает МЧС региона.

Спасатели напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях следует соблюдать правила личной безопасности.