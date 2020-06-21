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МЧС предупреждает туляков о сильном дожде и грозе
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

МЧС предупреждает туляков о сильном дожде и грозе

Также на территории области возможны порывы ветра до 17 м/с.

В ближайшее время, с сохранением до конца суток в Тульской области местами ожидаются сильный кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе может составлять порывами до 12−17 м/с.
 
Об этом со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает МЧС региона.
 
Спасатели напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях следует соблюдать правила личной безопасности.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +1
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