В Суворове на здании суда установят мемориальную доску

В День памяти и скорби, 22 июня, в Суворове состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь первого председателя районного суда, ветерана Великой Отечественной войны Николая Крохина. Доска будет установлена на здании суда на ул. Энергетиков.

Николай Николаевич Крохин родился в 1923 году в Веневе. В 1941 году он окончил среднюю школу и добровольцем ушел на фронт. В марте 1942 года был направлен в Ленинградское артиллерийское училище, по окончании которого стал командиром взвода. При освобождении Польши Николай Николаевич получил тяжелое ранение и в марте 1945 года демобилизовался по инвалидности.

В мирное время он работал адвокатом в Кемеровской и Тульской областях. В декабре 1960 года его избрали народным судьей Суворовского районного народного суда, а затем назначили председателем райсуда, которым он руководил 16 лет.

Николай Николаевич Крохин был награжден орденом Отечественной Войны II степени и медалью «За победу над Германией», за многолетнюю добросовестную работу ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Николай Крохин ушёл из жизни в 1986 году.