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Где в Туле отключат свет 19 июня

Где в Туле отключат свет 19 июня

Плановые работы пройдут с 10 до 17 часов.

В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Демидовская, 47,
  • ул. Октябрьская, 30, 28, 26,
  • ул. Литейная, 8,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 145,
  • ул. Марата, 170, 172, 174,
  • ул. Немцова, 1, 2
  • ул. Осташева, 28,
  • ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.),
  • ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11,
  • ул. Лермонтова, 3-14,
  • ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.),
  • ул. Болдина, 43, 45,
  • ул. 2-я Трубная, 5-9 (нечётн.),
  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-36,
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • 3-й Баташевский пр-д,
  • 4-й Баташевский пр-д,
  • 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
  • п. Овсянниково: 1-й пр-д, 1,
  • ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
  • Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1,
  • Староовсянниково, 7,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
  • Хомяковский пр-д,
  • п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53,
  • ул. Д. Бедного, 5-20,
  • ул. Чехова, 25-32, 32-а.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:44 +4
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