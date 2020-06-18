Где в Туле отключат свет 19 июня
Плановые работы пройдут с 10 до 17 часов.
В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Демидовская, 47,
- ул. Октябрьская, 30, 28, 26,
- ул. Литейная, 8,
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
- ул. Кирова, 145,
- ул. Марата, 170, 172, 174,
- ул. Немцова, 1, 2
- ул. Осташева, 28,
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.),
- ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.),
- ул. Болдина, 43, 45,
- ул. 2-я Трубная, 5-9 (нечётн.),
- ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
- пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-36,
- ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
- 3-й Баташевский пр-д,
- 4-й Баташевский пр-д,
- 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- п. Овсянниково: 1-й пр-д, 1,
- ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
- Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1,
- Староовсянниково, 7,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53,
- ул. Д. Бедного, 5-20,
- ул. Чехова, 25-32, 32-а.
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