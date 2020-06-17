новости
новости
Регистрация
В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»
Фото из архива Myslo.

В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»

Об этом «Искра» рассказала в своем инстаграме.

«Друзья, спешим поделиться самой важной новостью — «Искра» снова открыта для посещения!» — пишут в посте. И там же обращают внимание посетителей на соблюдение правил посещения:
 
  • Не собираться в группах более пяти человек.
  • Запрещается проведение вечеринок и развлекательных мероприятий.
  • Запрещается распитие спиртных напитков вне территории летних веранд кафе и ресторанов.
  • Необходимо соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми в 1,5 метра.
  • На верандах посадка за столик одновременно не более двух человек.

«Соблюдение этих простых правил позволяет поддерживать не только культурное и уважительное отношение друг к другу, но и напрямую влияет на нашу дальнейшую работу!» — отмечают в городском пространстве.

Напомним, «Искру» закрыли по рекомендации главного санитарного врача региона 9 июня: проверки показали, что посетители не соблюдали меры безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Искраоткрытие
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спроси в прямом эфире: как вовремя распознать рак и как лечат онкологию в Тульской области
Спроси в прямом эфире: как вовремя распознать рак и как лечат онкологию в Тульской области
Погода в Туле 17 июня: сухо, жарко, умеренный ветер
Погода в Туле 17 июня: сухо, жарко, умеренный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.