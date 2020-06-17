В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»

Фото из архива Myslo.

«Друзья, спешим поделиться самой важной новостью — «Искра» снова открыта для посещения!» — пишут в посте. И там же обращают внимание посетителей на соблюдение правил посещения:

Не собираться в группах более пяти человек.

Запрещается проведение вечеринок и развлекательных мероприятий.

Запрещается распитие спиртных напитков вне территории летних веранд кафе и ресторанов.

Необходимо соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми в 1,5 метра.

На верандах посадка за столик одновременно не более двух человек.

«Соблюдение этих простых правил позволяет поддерживать не только культурное и уважительное отношение друг к другу, но и напрямую влияет на нашу дальнейшую работу!» — отмечают в городском пространстве.



Напомним, «Искру» закрыли по рекомендации главного санитарного врача региона 9 июня: проверки показали, что посетители не соблюдали меры безопасности.