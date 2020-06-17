Фото из архива Myslo.
В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»
Об этом «Искра» рассказала в своем инстаграме.
«Друзья, спешим поделиться самой важной новостью — «Искра» снова открыта для посещения!» — пишут в посте. И там же обращают внимание посетителей на соблюдение правил посещения:
- Не собираться в группах более пяти человек.
- Запрещается проведение вечеринок и развлекательных мероприятий.
- Запрещается распитие спиртных напитков вне территории летних веранд кафе и ресторанов.
- Необходимо соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми в 1,5 метра.
- На верандах посадка за столик одновременно не более двух человек.
«Соблюдение этих простых правил позволяет поддерживать не только культурное и уважительное отношение друг к другу, но и напрямую влияет на нашу дальнейшую работу!» — отмечают в городском пространстве.
Напомним, «Искру» закрыли по рекомендации главного санитарного врача региона 9 июня: проверки показали, что посетители не соблюдали меры безопасности.
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