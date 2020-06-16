Погода в Туле 17 июня: сухо, жарко, умеренный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки).

Ветер восточной четверти, до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 12-17 градусов тепла, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.