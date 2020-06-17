Погода в Туле 18 июня: тридцатиградусная жара и дождь с грозой

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой (до 1 мм за сутки).

Ветер восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.