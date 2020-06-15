За сутки более 100 жителей Тульской области нарушили «масочный» режим

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Об этом на оперативном совещании в областном правительстве рассказал начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

За прошедшие сутки тульскими полицейскими пресечено 113 административных правонарушений, из них 103 – несоблюдение масочного режима в общественном транспорте и магазинах.

В пятницу, 12 июня, выявлены нарушения режима повышенной готовности в Кондуках. На въезде полицейские «развернули» почти 1000 машин со всей России и составили 70 протоколов.