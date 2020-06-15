Музеи-усадьбы «Ясная Поляна» и «Поленово» готовятся принять посетителей

Погулять можно будет по территории, музеи будут закрыты до особого распоряжения.

С 16 июня яснополянский заповедник будет открыт для посещения. Гостям можно будет погулять по территории заповедника, посетить территорию теплицы. Билеты можно приобрести в кассе музея и терминале у входа (терминал принимает только оплату наличными без сдачи).

Стоимость полного билета – 100 рублей, для льготных категорий граждан – 50 рублей, вход для детей до 16 лет бесплатный. Режим работы кассы – с 9.30 до 16.30. Также купить билеты можно на сайте. Посетителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Посмотреть, как выглядит «Ясная Поляна» без традиционных туристических групп можно здесь.

Кроме того, с 16 июня откроется для посетителей территория музея-усадьбы «Поленово». И в «Ясной Поляне», и в «Поленово» музейные экспозиции будут закрыты до особого распоряжения.