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Сколько клещей в Тульской области разносят бореллиоз
Фото: pixabay.com.

Сколько клещей в Тульской области разносят бореллиоз

Роспотребнадзор обнародовал статистику за неделю.

С начала сезона в Тульской области от укусов клещей пострадали 1007 человек, из них 415 детей. В прошлом году кусали почти в два раза больше: 1911 человек, 654 ребенка соответственно. Возможно, причина в самоизоляции и погоде. За последнюю неделю (с 4 июня по 11 июня) клещи покусали 249 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
 
В лабораторию доставляли для исследования 756 клещей, у 44 из них найден боррелиоз, в 14 пробах — гранулоцитарный анаплазмоз человека.
 
Тульское Управление Роспотребнадзора советует тулякам следующее:
 
  • Надевать специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон.
  • Не отдыхать в высокой траве, так как клещи цепляются к одежде и всегда ползут вверх.
  • При выборе стоянки, ночевки на природе выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой тщательно осмотреть одежду, тело, волосы.
  • Использовать репелленты.
  • Периодически проводить осмотр одежды на наличие клещей, также осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок на природе.
  • Не приносить домой из леса свежесрезанные букеты цветов.
«Как найти для пикника место без клещей и почему клеща важно обезвредить за час?» – большой материал читайте в нашем блоге «Будем здоровы».
 
 
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