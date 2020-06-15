Сколько клещей в Тульской области разносят бореллиоз

С начала сезона в Тульской области от укусов клещей пострадали 1007 человек, из них 415 детей. В прошлом году кусали почти в два раза больше: 1911 человек, 654 ребенка соответственно. Возможно, причина в самоизоляции и погоде. За последнюю неделю (с 4 июня по 11 июня) клещи покусали 249 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В лабораторию доставляли для исследования 756 клещей, у 44 из них найден боррелиоз, в 14 пробах — гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Тульское Управление Роспотребнадзора советует тулякам следующее: