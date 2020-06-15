На улице Ф. Энгельса в Туле начались ремонтные работы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году ул. Фридриха Энгельса будет отремонтирована на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. Там заменят дорожное полотно, обустроят тротуары, пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Кроме того, заменят рельсошпальную решетку.

Напомним, что в период с 15 июня до 30 августа вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) из-за ремонта. Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинской, Гоголевской и Льва Толстого будут функционировать.