У сотрудника телеканала «Первый Тульский» выявлен коронавирус

Фото с сайта 1tulatv.ru.

На данный момент ему сделан только один тест. Повторный анализ уточнит данные.

Новостная редакция «Первого Тульского» ушла на самоизоляцию после выявления у одного из сотрудников телеканала положительного результата на COVID-19. Его показал первый тест. Повторный тест должен уточнить диагноз. Сотрудник изолирован и проходит лечение.

В сообщении телеканала отмечается, что сотрудник не выезжал на съёмки, его работа была офисной.

Также сообщается, что сотрудников редакции ожидает анализ на коронавирус. После получения отрицательных результатов тестирования они вернутся на работу. Пока же новости на телеканале будут выходить в сокращённом формате.

На «Первом Тульском» произведена генеральная дезинфекция в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Редакция Myslo желает коллеге скорейшего выздоровления, а всей редакции – здоровья и отрицательных тестов на «корону». Берегите себя, мы с вами!