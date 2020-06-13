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В Тульской области 98 новых случаев заражения коронавирусом

В Тульской области 98 новых случаев заражения коронавирусом

49 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. 

 

В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией, умерло 114 человек, полностью излечились — 5271.

Всего же в стране — 520 129 заражённых.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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