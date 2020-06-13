В Тульской области 98 новых случаев заражения коронавирусом
49 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.
В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией, умерло 114 человек, полностью излечились — 5271.
Всего же в стране — 520 129 заражённых.
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