В Тульской области 98 новых случаев заражения коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией, умерло 114 человек, полностью излечились — 5271.

Всего же в стране — 520 129 заражённых.