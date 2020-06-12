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На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку

На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

12 июня примерно в 15.00 на Калужском шоссе (напротив микрорайона Новая Тула) столкнулись бетономешалка КамАЗ и Volkswagen. По словам участников аварии, причиной происшествия стали отказавшие у большегруза тормоза.
 
В результате удара у иномарки оказался поврежден задний бампер и пробило колесо. Бетономешалка же «оттормозилась» в дорожное ограждение, зарывшись в землю колесами.
 
Пострадавших в результате аварии нет. Все обстоятельства происшествия выясняются.
 
Из-за ДТП на Калужском шоссе образовалась серьезная пробка. Будьте внимательны.
Галерея
На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку, Фото: 1
На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку, Фото: 2
На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку, Фото: 3
На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку, Фото: 4
На Калужском шоссе из-за отказавших тормозов бетономешалка врезалась в легковушку, Фото: 5
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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 15:32 +6
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