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Для туляков, награжденных медалью «За самоотверженность и единство», ввели ежемесячную выплату

Для туляков, награжденных медалью «За самоотверженность и единство», ввели ежемесячную выплату

Эта мера социальной поддержки распространяется на людей, достигших возраста выхода на страховую пенсию по старости.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление, устанавливающее меры социальной поддержки для туляков, награждённых медалью «За самоотверженность и единство».

В тексте документа говорится, что при награждении предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Если награжденный достиг возраста, дающего права на страховую пенсию по старости (за исключением её досрочного назначения), ему будут ежемесячно доплачивать 2500 рублей. Выплата будет ежегодно индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Напомним, ввести в Тульской области специальную награду для людей, которые борются с коронавирусной инфекцией, предложил глава региона Алексей Дюмин. Депутаты областной Думы поддержали эту инициативу.

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