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Тульская администрация разъяснила, за какую парковку штрафуют автомобилистов
Фото: https://pikabu.ru/.

Тульская администрация разъяснила, за какую парковку штрафуют автомобилистов

Речь идет именно об «озелененной территории», а не о газоне.

Ранее Myslo со ссылкой на городскую администрацию сообщал, что согласно поправкам в региональный закон теперь автомобилистов штрафуют за парковку на газонах.

Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, газон — участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем.

Однако позднее в администрации Тулы разъяснили, что в законе речь идет о более широком значении — об озелененных территориях.

Именно за парковку на озелененных территориях и штрафуют автомобилистов. Сумма штрафа составляет 2000 рублей.

Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

 

Напомним, на четвертом заседании Тульской облдумы, которое состоялось 28 ноября 2019 года, был принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Подробнее здесь.

Действующая редакция дополнилась статьей 8.15, предусматривающей административную ответственность за размещение автомобилей на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:50 +7
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