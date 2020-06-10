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На трассе «Крым» «Газель» влетела в дорожный «КамАЗ»: погиб водитель
Фото: vk.com/tulazest

На трассе «Крым» «Газель» влетела в дорожный «КамАЗ»: погиб водитель

Попутное столкновение произошло на 138-м километре автомагистрали.

В среду, 10 июня, в 11.45, на 138-м километре трассы «Крым» 36-летний водитель грузовой «Газели» врезался в стоявший на обочине «КамАЗ».

Уточняется, что грузовик находился на трассе для проведения дорожных работ и был обозначен соответствующими знаками.

В результате аварии водитель «Газели» получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

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