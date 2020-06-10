ОНК Тульской области: 12 лет на страже прав человека

Особенно это важно для тех, кто уже имел проблемы с законом и оказался в местах лишения свободы. В этом случае крайне важно показать осужденному, что система работает и в обществе можно жить, уважая друг друга.

Для контроля за тем, чтобы права тех, кто находится в местах принудительного содержания соблюдались в полной мере, 10 июня 2008 года при Общественной палате РФ по всех регионах были созданы Общественные наблюдательные комиссии. Сегодня ОНК отмечает 12 лет.

18 октября 2019 года такая комиссия сформирована в Тульской области в пятый раз теперь уже в составе 20 человек. В этот раз ее возглавил член Общественной палаты Игорь Крюков.

Игорь Крюков – Наша задача не только проконтролировать соблюдение прав человека, отбывающего наказание или ожидающего в СИЗО решения суда, но и разъяснить ему эти права. Тут грань очень деликатная: с одной стороны человек сам нарушил чьи-то права, преступив закон, и с другой стороны сам начинает ожидать, что и его права теперь могут нарушать – возникает недоверие к сотрудникам правоохранительных органов. Мы выезжаем, если есть необходимость, и выясняем обстоятельства, разбираемся в проблеме и только после этого делаем какие-либо выводы.

Общественная наблюдательная комиссия – это неотложная помощь для тех, чьи права нарушаются.

Члены комиссии могут в любое время заходить на территорию любой колонии, если поступило обращение. Это порой оказывается крайне важно.

– Мы решаем многие проблемы, в том числе и с медицинским обслуживанием и получением качественного лечения. Рассказываем родственникам как правильно оформить документы для того, чтобы заключенный получил назначенный врачом лекарственный препарат. В период карантина, когда посещение колоний запрещено, помогаем юридически грамотно организовать доставку жизненно важных лекарств.

Контролирует комиссия и соблюдение предписаний Роспотребнадзора в период пандемии в ИВС, спецприемниках и Центрах временного содержания иностранных граждан. Так, в мае Игорь Крюков встретился с заместителем начальника ОООКиС УОООП УМВД России по Тульской области майором полиции Александром Панфиловым. Тот рассказал, что ежедневно с участием штатных дезинфекторов и личного состава проводится санитарная обработка помещений спецучреждений, а также спецавтомобилей группы «АЗ».

– В период карантина мы ОНК Тульской области по-прежнему продолжает работать, но в удаленном для заявителей режиме. Принимаем обращения по телефону и почте – без личного приема рассматриваем жалобы и помогаем гражданам, оставляя за собой право в экстренном случае посещать места принудительного содержания, руководствуясь девизом: «Помогая, не навреди».