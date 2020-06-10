новости
новости
Регистрация
ОНК Тульской области: 12 лет на страже прав человека

ОНК Тульской области: 12 лет на страже прав человека

«Помогая, не навреди» – такой идеей руководствуется в своей работе ОНК Тульской области.

Особенно это важно для тех, кто уже имел проблемы с законом и оказался в местах лишения свободы. В этом случае крайне важно показать осужденному, что система работает и в обществе можно жить, уважая друг друга. 

Для контроля за тем, чтобы права тех, кто находится в местах принудительного содержания соблюдались в полной мере, 10 июня 2008 года при Общественной палате РФ по всех регионах были созданы Общественные наблюдательные комиссии. Сегодня ОНК отмечает 12 лет.

18 октября 2019 года такая комиссия сформирована в Тульской области в пятый раз теперь уже в составе 20 человек. В этот раз ее возглавил член Общественной палаты Игорь Крюков.

Игорь Крюков

– Наша задача не только проконтролировать соблюдение прав человека, отбывающего наказание или ожидающего в СИЗО решения суда, но и разъяснить ему эти права. Тут грань очень деликатная: с одной стороны человек сам нарушил чьи-то права, преступив закон, и с другой стороны сам начинает ожидать, что и его права теперь могут нарушать – возникает недоверие к сотрудникам правоохранительных органов. Мы выезжаем, если есть необходимость, и выясняем обстоятельства, разбираемся в проблеме и только после этого делаем какие-либо выводы. 

Общественная наблюдательная комиссия – это неотложная помощь для тех, чьи права нарушаются.

Члены комиссии могут в любое время заходить на территорию любой колонии, если поступило обращение. Это порой оказывается крайне важно. 

– Мы решаем многие проблемы, в том числе и с медицинским обслуживанием и получением качественного лечения. Рассказываем родственникам как правильно оформить документы для того, чтобы заключенный получил назначенный врачом лекарственный препарат. В период карантина, когда посещение колоний запрещено, помогаем юридически грамотно организовать доставку жизненно важных лекарств.

Контролирует комиссия и соблюдение предписаний Роспотребнадзора в период пандемии в ИВС, спецприемниках и Центрах временного содержания иностранных граждан. Так, в мае Игорь Крюков встретился с заместителем начальника ОООКиС УОООП УМВД России по Тульской области майором полиции Александром Панфиловым. Тот рассказал, что ежедневно с участием штатных дезинфекторов и личного состава проводится санитарная обработка помещений спецучреждений, а также спецавтомобилей группы «АЗ».

– В период карантина мы ОНК Тульской области по-прежнему продолжает работать, но в удаленном для заявителей режиме. Принимаем обращения по телефону и почте – без личного приема рассматриваем жалобы и помогаем гражданам, оставляя за собой право в экстренном случае  посещать места принудительного содержания, руководствуясь девизом: «Помогая, не навреди».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:34 0
Другие статьи по темам
Событие
ОНК Тульской областизащита прав
Люди
Игорь Крюков
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СДЭК — не просто доставка, это новые возможности для вашего бизнеса!
СДЭК — не просто доставка, это новые возможности для вашего бизнеса!
В Туле часть улицы Ф. Энгельса перекроют из-за капитального ремонта дороги
В Туле часть улицы Ф. Энгельса перекроют из-за капитального ремонта дороги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.