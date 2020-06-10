В Туле часть улицы Ф. Энгельса перекроют из-за капитального ремонта дороги

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Работы продлятся с 15 июня по 30 августа.

Как сообщили в администрации Тулы, с 15 июня на улице Ф. Энгельса проведут капитальный ремонт дороги. Работы будут проводить на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

На указанном участке заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого, за счет средств бюджета муниципального образования проведут полную замену рельсошпальной решетки.

В связи с тем, что плановые работы носят капитальный характер,

на участке введут ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) в период с 15 июня до 30 августа.

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинской, Гоголевской и Л. Толстого будут функционировать.

Отметим, что на ремонт дорог в Туле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году предусмотрено более 540 млн рублей. Будут отремонтированы девять участков автомобильных дорог.