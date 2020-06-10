новости
новости
Регистрация
В Туле часть улицы Ф. Энгельса перекроют из-за капитального ремонта дороги
Фото: скриншот Яндекс.Карты

В Туле часть улицы Ф. Энгельса перекроют из-за капитального ремонта дороги

Работы продлятся с 15 июня по 30 августа.

Как сообщили в администрации Тулы, с 15 июня на улице Ф. Энгельса проведут капитальный ремонт дороги. Работы будут проводить на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

На указанном участке заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого, за счет средств бюджета муниципального образования проведут полную замену рельсошпальной решетки. 

В связи с тем, что плановые работы носят капитальный характер,

на участке введут ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) в период с 15 июня до 30 августа.

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинской, Гоголевской и Л. Толстого будут функционировать.

Отметим, что на ремонт дорог в Туле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году предусмотрено более 540 млн рублей. Будут отремонтированы девять участков автомобильных дорог.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:24 +10
Другие статьи по темам
Место
Тулаулица Фридриха Энгельса
Прочее
капитальный ремонтремонт дорогипроезд запрещен

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ОНК Тульской области: 12 лет на страже прав человека
ОНК Тульской области: 12 лет на страже прав человека
Тепло-Огаревский мясокомбинат празднует 22-летие!
Тепло-Огаревский мясокомбинат празднует 22-летие!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.