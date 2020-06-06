Тулякам обязаны сообщать о причине отказа в «кредитных каникулах»

Согласно новым требованиям, банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив обязаны в течение 5 дней рассмотреть заявку и сообщить заемщику о положительном рассмотрении требования об изменении кредитного договора (договора займа) либо об отказе.

В случае принятия отрицательного решения кредитор обязан информировать клиента о причинах отказа одним из способов: по телефону, по почте, в личном кабинете заемщика (при наличии), либо иным способом предусмотренным договором.

цифры

На конец мая в банки региона от жителей Тульской области поступило 33,9 тыс. заявок об изменении условий кредитных договоров. На данный момент рассмотрено 32,5 тыс. обращений. Из них 14,9 тысяч получили одобрение от кредитных организаций, сообщили в тульском отделении Банка России.

Подавляющее большинство обращений касалось потребительских кредитов (31,9 тыс.), 1,4 тыс. заявок поступило от ипотечных заемщиков, 0,6 — по автомобильным кредитам.

По 13,4 тыс. займам на общую сумму 4,8 млрд рублей проведена реструктуризация долга. В том числе по 2,4 тыс. обращений на 546,5 млн рублей предоставлены кредитные каникулы.

Около 17,7 тыс. туляков получили отказ на свои заявления. Самые распространённые причины — превышение максимального размера кредита, снижение дохода не подтверждено, отсутствие необходимых документов, наличие просроченной задолженности или иных негативных факторов.

Кроме того, многие банки проводят реструктуризацию за счет собственных банковских программ. Так, долги туляков реструктуризированы по 11 тыс. займов на общую сумму 4,2 млрд рублей.