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«Спасибо врачам!»: такие надписи зажгли в Пролетарском округе Тулы

«Спасибо врачам!»: такие надписи зажгли в Пролетарском округе Тулы

Работники скорой говорят, что видеть их по пути на вызов очень приятно!

Как минимум две надписи горят с благодарностью врачам горят в Криволучье: на ул. Кутузова на магазине «Свет» и в районе Восточного обвода на автомойке.

Видели такие в городе? Присылайте фото в комментарии или в личные сообщения автору, давайте сделаем подборку! 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:24 +3
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