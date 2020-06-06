«Спасибо врачам!»: такие надписи зажгли в Пролетарском округе Тулы

Работники скорой говорят, что видеть их по пути на вызов очень приятно!

Как минимум две надписи горят с благодарностью врачам горят в Криволучье: на ул. Кутузова на магазине «Свет» и в районе Восточного обвода на автомойке.

Видели такие в городе? Присылайте фото в комментарии или в личные сообщения автору, давайте сделаем подборку!

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