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В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами

Так, порядка 10 тысяч бесплатных ланчей добровольцы получат от сети ресторанов «Макдоналдс».

В Тульской области более 240 волонтеров помогают пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, а также доставляют посылки для социально уязвимых категорий граждан. Наборы сформированы по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Добровольцы прошли обучение, проверку в правоохранительных органах и приступили к работе. На сегодня силами волонтеров доставлено более 1500 посылок пенсионерам и многодетным семьям и выполнено более 1300 заявок, которые поступили на горячие линии центров по оказанию помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции.

Социальные партнеры регионального правительства помогают обеспечить волонтеров бесплатными обедами, связью и топливными картами.

Порядка 10 тысяч бесплатных ланчей добровольцы получат от сети ресторанов «Макдоналдс».

С 15 по 30 апреля по специальному промокоду через окно заказов «Макдоналдс» волонтерам будут предоставлять кофе и чизбургер.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина прорабатываются меры поддержки волонтеров, в том числе финансовые.

Благодаря социальным партнерам уже предоставлены первые топливные карты для ребят, которые активно используют свои личный автомобиль. Также выданы первые сим-карты от компании «Мегафон».

Сюжет: Коронавирус
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