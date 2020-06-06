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Дубенский ЗАГС прописался в усадьбе Мосоловых
Фото gazetanasledie.ru

Дубенский ЗАГС прописался в усадьбе Мосоловых

Сектор ЗАГС администрации муниципального образования Дубенский район переехал.

В настоящее время его сотрудники обживаются в помещениях здания усадьбы Мосоловых. Об этом рассказыват Дубенская газета «Наследие».

ЗАГСу выделены несколько комнат с южной стороны: есть небольшой зал для торжественных регистраций новобрачных, уютный уголок для ожидания церемоний, комната для архива.

Сейчас услуги ЗАГС здесь оказывают по ранее поданным заявлениям через портал «Госуслуги» или по предварительной записи и только при обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

Государственная регистрация заключения брака осуществляется только в присутствии лиц, желающих заключить брак.

Торжественное открытие дубенского отделения ЗАГС состоится в День Дубны — в начале августа.

 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:00 +2
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