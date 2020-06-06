новости
новости
Регистрация
В Тульском избиркоме изготовили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Фото избирком.

В Тульском избиркоме изготовили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ

5 июня состоялась приемка бюллетеней членами избирательной комиссии Тульской области.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов:

- Мы изготовили и передаем ФГУП «Главный центр специальной связи» бюллетени для общероссийского голосования для доставки в территориальные избирательные комиссии. Всего 1 180 213 штук — в соответствии с числом избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. Из них 215385 — для голосования с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения, вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа «ДА» и «НЕТ».

Павел Веслов пояснил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ЦИК России внесены изменения в Порядок проведения голосования, которые позволят избежать очередей и скоплений на избирательных участках в день голосования 1 июля.

Особенность предстоящего голосования — возможность проголосовать не только в день голосования, но и за 6 дней до него, начиная с 25 июня. Сделать это можно как на участке, так и на дому, обратившись для этого в УИК.

Кроме того, можно проголосовать по месту фактического нахождения. Чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную или участковую комиссию. 5 июня стартовала подача заявления для голосования по месту нахождения через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальные комиссии — и продлится по 21 июня, а с 16 по 21 июня — прием заявлений будет проходить и в участковых комиссиях.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:07 −9
Другие статьи по темам
Событие
голосованиепоправки в Конституцию
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский рыбак выловил сома в человеческий рост
Тульский рыбак выловил сома в человеческий рост
«Спасибо врачам!»: такие надписи зажгли в Пролетарском округе Тулы
«Спасибо врачам!»: такие надписи зажгли в Пролетарском округе Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.