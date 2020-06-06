В Тульском избиркоме изготовили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото избирком.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов:

- Мы изготовили и передаем ФГУП «Главный центр специальной связи» бюллетени для общероссийского голосования для доставки в территориальные избирательные комиссии. Всего 1 180 213 штук — в соответствии с числом избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. Из них 215385 — для голосования с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения, вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа «ДА» и «НЕТ».

Павел Веслов пояснил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ЦИК России внесены изменения в Порядок проведения голосования, которые позволят избежать очередей и скоплений на избирательных участках в день голосования 1 июля.

Особенность предстоящего голосования — возможность проголосовать не только в день голосования, но и за 6 дней до него, начиная с 25 июня. Сделать это можно как на участке, так и на дому, обратившись для этого в УИК.

Кроме того, можно проголосовать по месту фактического нахождения. Чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную или участковую комиссию. 5 июня стартовала подача заявления для голосования по месту нахождения через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальные комиссии — и продлится по 21 июня, а с 16 по 21 июня — прием заявлений будет проходить и в участковых комиссиях.