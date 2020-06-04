Жить: тульская финалистка «Голос. Дети» Маша Панюкова исполнила вместе с другими артистами гимн врачам

Фото: скриншот из клипа «Не все герои носят плащи».

Также в клипе приняли участие звезда Евровидения, финалист шоу «Песни на ТНТ» и другие.

Проект #Жить записал новую песню, посвященную подвигам врачей, борющихся с новым коронавирусом. Как сказано в описании к самому треку, «Не все герои носят плащи» — это песня о подвигах, рассказать о которых врачам мешает клятва.



В клипе приняли участие многие известные артисты: Artik & Asti, Jony, Юлия Самойлова, Killjoy, Stasya, Alexa Pol, Елена Добросердова, Мирослава Матюхина, YOYO, Екатерина Кузина, а также финалист шоу «Песни на ТНТ» Хабиб и финалистка шоу «Голос. Дети», тулячка Мария Панюкова.



В описании к видео сказано, что «каждый прослушавший гимн автоматически пополняет фонд помощи медицинским работникам, оказавшимся в сложной ситуации». Очевидно, средства от монетизации клипа идут на благотворительность.