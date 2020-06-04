новости
новости
Регистрация
Кировский сквер в Туле в этом году доделывать не планируют

Кировский сквер в Туле в этом году доделывать не планируют

Из-за эпидемии коронавируса финансирование работ по благоустройству остановлено.

Кировский сквер благоустраивали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В феврале 2019 г. в Туле был утвержден двухэтапный проект реконструкции пространства. Его стоимость — более 100 млн рублей.

В 2019 году в сквере демонтировали старую и положили новую плитку, заасфальтировали дорожки (правда, не до конца), обустроили газоны в виде холмов, облицевали их клинкерной плиткой, посадили деревья.

Так как подрядчик отставал в прошлом году от графика, то, как и предполагали в городской администрации, качество озеленения явно пострадало. Впрочем, к укладке плитки это также относится.

Уже установлены заявленные арт-объекты «Кашалот» и «Маяк». И если «Маяку» вопросов нет, то к «Кашалоту» есть. Не у нас – у жителей.

- Почему кит синий? Думаю, авторы проекта и ответственные товарищи из администрации не знают про молодежные субкультурные символы. Мы с детьми на эту площадку редко ходим - ремонт очень некачественный, да и сама площадка в соседнем дворе гораздо лучше, - написал нам житель этого микрорайона Евгений.

- Заход-выход из этого кита выглядит… эпично, - написала в нашей группе в vk Эвелен Тульская

Говорят, синий кит не нравится и руководству города. Но… пока пусть стоит. Тем более, что второй этап благоустройства заморожен – финансирования в этом году, скорее всего, не будет. Из-за коронавируса.

Вот так выглядит сейчас это общественное пространство.

Галерея
Кировский сквер в Туле, Фото: 1
Кировский сквер в Туле, Фото: 2
Кировский сквер в Туле, Фото: 3
Кировский сквер в Туле, Фото: 4
Кировский сквер в Туле, Фото: 5
Кировский сквер в Туле, Фото: 6
Кировский сквер в Туле, Фото: 7
Кировский сквер в Туле, Фото: 8
Кировский сквер в Туле, Фото: 9
Кировский сквер в Туле, Фото: 10
Кировский сквер в Туле, Фото: 11
Кировский сквер в Туле, Фото: 12
Кировский сквер в Туле, Фото: 13
Кировский сквер в Туле, Фото: 14
Кировский сквер в Туле, Фото: 15
Кировский сквер в Туле, Фото: 16
Кировский сквер в Туле, Фото: 17
Кировский сквер в Туле, Фото: 18
Кировский сквер в Туле, Фото: 19
Кировский сквер в Туле, Фото: 20
Кировский сквер в Туле, Фото: 21
Кировский сквер в Туле, Фото: 22
Кировский сквер в Туле, Фото: 23
Кировский сквер в Туле, Фото: 24
Кировский сквер в Туле, Фото: 25
Кировский сквер в Туле, Фото: 26
Кировский сквер в Туле, Фото: 27
Кировский сквер в Туле, Фото: 28
Кировский сквер в Туле, Фото: 29
Кировский сквер в Туле, Фото: 30
Кировский сквер в Туле, Фото: 31
Кировский сквер в Туле, Фото: 32
Кировский сквер в Туле, Фото: 33
Кировский сквер в Туле, Фото: 34
Кировский сквер в Туле, Фото: 35
Кировский сквер в Туле, Фото: 36
Кировский сквер в Туле, Фото: 37
Кировский сквер в Туле, Фото: 38
показать все фотографии

Светомузыкальный фонтан будет ждать реконструкции еще как минимум год.

Напомним, что в прошлом году благоустраивали также площадь перед главпочтамтом в Туле. Проект также не доделан, правда, по другим причинам.

 

 


 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:15 0
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство общественных пространствКировский скверформирование комфортной городской среды
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле участковый составил административный протокол на покойника
В Туле участковый составил административный протокол на покойника
Провал дороги в Суворовском районе: жителям предлагают пути объезда
Провал дороги в Суворовском районе: жителям предлагают пути объезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.