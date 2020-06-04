Кировский сквер в Туле в этом году доделывать не планируют

Кировский сквер благоустраивали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В феврале 2019 г. в Туле был утвержден двухэтапный проект реконструкции пространства. Его стоимость — более 100 млн рублей.

В 2019 году в сквере демонтировали старую и положили новую плитку, заасфальтировали дорожки (правда, не до конца), обустроили газоны в виде холмов, облицевали их клинкерной плиткой, посадили деревья.

Так как подрядчик отставал в прошлом году от графика, то, как и предполагали в городской администрации, качество озеленения явно пострадало. Впрочем, к укладке плитки это также относится.

Уже установлены заявленные арт-объекты «Кашалот» и «Маяк». И если «Маяку» вопросов нет, то к «Кашалоту» есть. Не у нас – у жителей.

- Почему кит синий? Думаю, авторы проекта и ответственные товарищи из администрации не знают про молодежные субкультурные символы. Мы с детьми на эту площадку редко ходим - ремонт очень некачественный, да и сама площадка в соседнем дворе гораздо лучше, - написал нам житель этого микрорайона Евгений.

- Заход-выход из этого кита выглядит… эпично, - написала в нашей группе в vk Эвелен Тульская

Говорят, синий кит не нравится и руководству города. Но… пока пусть стоит. Тем более, что второй этап благоустройства заморожен – финансирования в этом году, скорее всего, не будет. Из-за коронавируса.

Вот так выглядит сейчас это общественное пространство.

Светомузыкальный фонтан будет ждать реконструкции еще как минимум год.

Напомним, что в прошлом году благоустраивали также площадь перед главпочтамтом в Туле. Проект также не доделан, правда, по другим причинам.



