новости
новости
Регистрация
В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть» и Анны Баяновой.

В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги

Автомобилисты делятся снимками в соцсетях. Выглядит жутко!

Ранее Myslo писал, что из-за сильных ливней в Тульской области обрушился участок автомобильной дороги местного значения Ханино — Красное — Михайлово 4-й км на территории Суворовского района.

Водители делятся фотографиями провала в соцсетях. 

Как сообщили Myslo очевидцы, одна из машин въехала в яму и получила механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

На момент публикации новости дорога в Ханино перекрыта. Жители также опасаются, что разрушится и их плотина, по которой они выезжают из деревни: уровень воды в пруду высокий! В подтверждении своих слов они прислали в редакцию Myslo видео: 

К слову, непогода не спешит уходить из региона. По данным МЧС, в ближайшие несколько часов в Тульской области снова пройдут ливни и ожидаются грозы. 

Сюжет: Ливни и грозы в мае-июне 2020 года
Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
Жизнь Тулы и области
Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
сегодня, в 13:46, 3 83 1
В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз
сегодня, в 11:44, 24 3031 2
В Тульской области река Веневка вышла из берегов и подтопила мост
Жизнь Тулы и области
В Тульской области река Веневка вышла из берегов и подтопила мост
сегодня, в 10:00, 14 2687 2
В Тульской области ливень размыл и обрушил дорогу
Дежурная часть
В Тульской области ливень размыл и обрушил дорогу
сегодня, в 09:04, 49 4701 7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:52 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаСуворовский район
Прочее
обрушилась дорогаливни

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП с перевертышем: В Туле два 45-летних мужчины на двух Daewoo Nexia не поделили дорогу
ДТП с перевертышем: В Туле два 45-летних мужчины на двух Daewoo Nexia не поделили дорогу
#ЖаримПарим в Спаре: угадай сумму чека и забирай корзину продуктов!
#ЖаримПарим в Спаре: угадай сумму чека и забирай корзину продуктов!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.