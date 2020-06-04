В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги

Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть» и Анны Баяновой.

Ранее Myslo писал, что из-за сильных ливней в Тульской области обрушился участок автомобильной дороги местного значения Ханино — Красное — Михайлово 4-й км на территории Суворовского района.

Водители делятся фотографиями провала в соцсетях.

Как сообщили Myslo очевидцы, одна из машин въехала в яму и получила механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

На момент публикации новости дорога в Ханино перекрыта. Жители также опасаются, что разрушится и их плотина, по которой они выезжают из деревни: уровень воды в пруду высокий! В подтверждении своих слов они прислали в редакцию Myslo видео:

К слову, непогода не спешит уходить из региона. По данным МЧС, в ближайшие несколько часов в Тульской области снова пройдут ливни и ожидаются грозы.