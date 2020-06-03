Гибель ребёнка в Богородицке: глава районной администрации не признал вину

В Киреевском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении главы администрации Богородицкого района Вадима Игонина. Он обвиняется в халатности.

По делу состоялось очередное судебное заседание. Допрошен один свидетель и сам Вадим Игонин. Свою вину в предъявленном обвинении чиновник не признал.

Напомним, 17 мая 2018 года на ул. Защитной в Богородицке на шестилетнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Органами предварительного расследования установлено, что Вадим Игонин знал о наличии рядом с жилыми домами бесхозного и аварийного железобетонного забора, но не ограничил к нему доступ и не принял мер для обеспечения безопасности граждан. Кстати, с кадастрового учёта забор был снят «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» именно 17 мая 2018 года – в день трагедии.

Очередное заседание по делу состоится 9 июня, Вадим Игонин находится под подпиской о невыезде.