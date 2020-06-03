Для тульского областного онкодиспансера закупят современное оборудование

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк посетил онкологический диспансер, где ему продемонстрировали работу нового современного высокоэнергетического медицинского линейного ускорителя Elekta Infinity.

Алексей Эрк отметил, что губернатор Алексей Дюмин и правительство региона уделяют большое внимание лечению онкологических заболеваний. Линейный ускоритель был приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря новому оборудованию жители региона смогут получать конформную радиотерапию – когда при облучении не подвергаются чрезмерному лучевому воздействию здоровые ткани и органы пациента.

Алексей Эрк отметил, что по нацпроекту в этом году планируется закупить еще 15 единиц оборудования, в том числе – еще один линейный ускоритель.

По словам заведующего радиотерапевтическим отделением № 2 областного онкодиспансера, главного радиолога Тульской области Михаила Бобкова, порядка 70% онкобольных региона нуждаются в лучевой терапии. Она применяется и как самостоятельный метод лечения, и в качестве дополнения после хирургических вмешательств или в комбинации с химиотерапией.

Новый современный линейный ускоритель во время сеанса облучения четко повторяет контур опухоли. Это позволяет максимально воздействовать на нее, при этом защищая от облучения здоровые органы. Аппарат такого класса есть не во всех больницах соседних регионов, в том числе и Москвы.