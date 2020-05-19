Дело против богородицкого главы: отец погибшего ребенка добился суда в другом районе

Отец погибшего мальчика ходатайствовал об изменении подсудности, так как сомневался в беспристрастности разбирательства.

Напомним, в 2018 году в Богородицке 6-летнего мальчика придавило бетонным забором и недавно дело было направлено в суд. Как стало известно Myslo, Богородицкий районный суд поддержал ходатайство отца ребенка об изменении территориальной подсудности и направил уголовное дело в Киреевский районный суд.

Алексей Б. заявил ходатайство, так как считает, что фигурант уголовного дела — глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, может манипулировать общественным мнением и оказывать воздействие на местный суд.

Вадиму Игонину вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Следствие пришло к выводу, что между действиями главы администрации и страшными последствиями есть причинно-следственная связь.