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В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников

В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников

Из них 296 врачей – при исполнении обязанностей.

Об этом на заседании регионального оперативного штаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил губернатору Алексею Дюмину. Также он рассказал о состоянии больных коронавирусом на данный момент.

Алексей Эрк

– Сейчас госпитализированы 1614 человек, тяжелая форма у 511 пациентов. Пациентов старше 65 лет в стационарах Тульской области 610 человек. В реанимации находятся 84 пациента с коронавирусом. Среди медработников заразились 676 человек, при исполнении обязанностей заразились 296 врачей.

Тем временем глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину об эпидемиологической обстановке в регионе. По его словам, «область уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений».

Сюжет: Коронавирус
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