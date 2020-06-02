В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников
Из них 296 врачей – при исполнении обязанностей.
Об этом на заседании регионального оперативного штаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил губернатору Алексею Дюмину. Также он рассказал о состоянии больных коронавирусом на данный момент.
Алексей Эрк
– Сейчас госпитализированы 1614 человек, тяжелая форма у 511 пациентов. Пациентов старше 65 лет в стационарах Тульской области 610 человек. В реанимации находятся 84 пациента с коронавирусом. Среди медработников заразились 676 человек, при исполнении обязанностей заразились 296 врачей.
Тем временем глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину об эпидемиологической обстановке в регионе. По его словам, «область уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений».