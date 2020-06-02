Археологи изучают древнейшие памятники Тульской области с применением дронов

Городище Торхово.

Начало нового сезона археологических раскопок в этом году немного сдвигается в связи с эпидситуацией и погодными условиями. Но ранняя весна позволила ученым музея-заповедника продолжить долгосрочную программу исследования древних поселений региона.

На территории региона множество городищ, валы которых скрывают древние города, крепости, просто защищенные поселения, а также курганы — усыпальницы древних жителей нашей земли. Их изучение важно для истории. И в этом ученым помогают дистанционные методы археологических исследований и современные технологии.

В ходе мониторинга весной 2020 года было обследовано 10 городищ, возраст которых насчитывает до 2500 лет. Это поселения от раннего железного века (середина I тысячелетия до нашей эры) до позднего средневековья (XV век), расположенные на территории Большой Тулы, Киреевского, Ясногорского и Алексинского районов области.

Многие из исследуемых памятников в разные годы привлекали внимание ученых. К примеру, городище Ново-Клейменово благодаря данным, полученным кандидатом исторических наук Алексеем Воронцовым, стало эталонным памятником для выделения древностей II — начала III века. Сорокинское городище претендует на роль летописного Алексина, сожженного ханом Ахматом в 1472 году.

Используя аэрофотосъемку, ученые получили интереснейшие данные, которые не видны с земли. С помощью квадрокоптера фотохудожник музея Роман Солопов отсканировал территорию и сделал сотни кадров. 400−700 снимков для разных по величине городищ выстроили карты высот и помогли создать 3D-модели памятников. Они дают представление о форме и устройстве древних поселений, показывают следы разрушений.



Городище Торхово, 3D-модель.

Целостность археологических объектов портят талые воды, ветра, реки, подмывающие берега, оползни. С воздуха ужасающе смотрятся грабительские ямы, оставленные «черными археологами», также губят историческое наследие несанкционированные карьеры и постройки.

Ученым было важно провести исследования ранней весной. Снег сошел, и каким бы незначительным покров ни был в эту зиму, он примял прошлогоднюю траву, а новая только-только пробивалась к солнцу.

Детальные снимки незаросшей территории позволили выявить объекты и вовсе не «читаемые» на поверхности — практически полностью уничтоженные участки валов и остатки древних жилищ.



Городище Торхово, карта высот.

Заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров:

– По сути, мы запечатлели образ памятников на конкретное время. До нас никто не проводил детальной аэрофотосъемки на исследуемых территориях. Сопоставление этих данных и редких карт прошлых лет позволило установить, разрушается памятник или нет. С другой стороны, результаты наших работ станут также отправной точкой для подобных сопоставлений археологов в будущем. Сейчас же, помимо научного знания, панорамные снимки с воздуха и 3D-модели открывают нам красоту рукотворного ландшафта, за которой стоят необходимость выживания и непомерные человеческие усилия и жертвы.

Работу ученые музея-заповедника «Куликово поле» начали с городища Торхово — со следов древней Тулы, места, где она находилась с XII века и просуществовала до строительства Тульского кремля. Сведения об этом археологическом памятнике вскоре будут представлены в новой экспозиции в Музейном квартале на улице Металлистов. В одном из залов нового пространства музея-заповедника «Куликово поле» будет рассказана история города Тулы в то время, когда он еще не был известен под своим именем. Сведения о других древних поселениях региона позволят специалистам музея развивать свои научные темы.