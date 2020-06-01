Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области ВАЗ опрокинулся на крышу: пострадал водитель
Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, а автомобиль был без госзнака.
31 мая в 21.45 в с. Апухтино Одоевского района 45-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу.
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, у мужчины нет водительских прав, а машина — без государственного регистрационного знака.
В ДТП пострадал сам водитель. Он получил различные травмы.
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