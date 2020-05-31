Алексей Дюмин поздравил с профессиональным праздником работников химической промышленности

Губернатор Алексей Дюмин поздравил работников химической промышленности Тульской области с профессиональным праздником:

«Химическая индустрия уже не одно десятилетие остается важной опорой экономики Тульской области.

Предприятия отрасли не только успешно осваивают передовые технологии, укрепляют свою производственную базу, но и участвуют в реализации значимых для региона социальных проектов. Вносят большой вклад в повышение качества жизни в городах и районах. Способствуют развитию образования, спорта и других сфер.

За всем этим стоит ваш ежедневный ответственный труд. Благодарю вас за профессионализм, мастерство и неравнодушие. Желаю вам здоровья, добра и благополучия!»