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Алексей Дюмин поздравил с профессиональным праздником работников химической промышленности

Алексей Дюмин поздравил с профессиональным праздником работников химической промышленности

Глава региона отметил, что химическая индустрия является важной опорой экономики Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил работников химической промышленности Тульской области с профессиональным праздником:

«Химическая индустрия уже не одно десятилетие остается важной опорой экономики Тульской области.

Предприятия отрасли не только успешно осваивают передовые технологии, укрепляют свою производственную базу, но и участвуют в реализации значимых для региона социальных проектов. Вносят большой вклад в повышение качества жизни в городах и районах. Способствуют развитию образования, спорта и других сфер.

За всем этим стоит ваш ежедневный ответственный труд. Благодарю вас за профессионализм, мастерство и неравнодушие. Желаю вам здоровья, добра и благополучия!»

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:05 +8
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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