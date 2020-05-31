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В Тульской области за сутки выявлено 104 заражения коронавирусом
Фото из архива MySlo

В Тульской области за сутки выявлено 104 заражения коронавирусом

24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее. Все заболевшие своевременно изолированы. 24 человека успешно вылечились от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4414 человек.

Сюжет: Коронавирус
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