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Погода в Туле 31 мая: гроза и сильный дождь

Погода в Туле 31 мая: гроза и сильный дождь

Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +18 градусов и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается дождь, местами сильный (до 13 мм за сутки), местами гроза.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13, днём – до 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 +7
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